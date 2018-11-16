Женщина похитила часть материнского капитала при покупке жилья

16.11.2018 21:10 48

Жительница Сухиничского района купила жилье по специально завышенной цене, чтобы похитить часть материнского капитала, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятница, 16 ноября.

Она предоставила в государственный территориальный орган договор с фиктивной суммой сделки. Получив полный расчет, бывший владелец недвижимости вернул покупательнице 125 тысяч — разницу между реальной и фиктивной стоимостью жилья.

Женщину будут судить за мошенничество при получении выплат.