Пешехода сбили в Обнинске у перехода

16.11.2018 17:53 58

В пятницу, 16 ноября, пешеход оказался под колесами автомобиля «Рено Логан» в Обнинске на улице Карла Маркса.

ДТП произошло в 15:43. Судя по оперативным фотографиям, авария случилась недалеко, если не на самом пешеходном переходе.

В результате столкновения пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.