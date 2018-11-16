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Пешехода сбили в Обнинске у перехода

16.11.2018 17:53 0 58
Пешехода сбили в Обнинске у перехода

В пятницу, 16 ноября, пешеход оказался под колесами автомобиля «Рено Логан» в Обнинске на улице Карла Маркса.

ДТП произошло в 15:43. Судя по оперативным фотографиям, авария случилась недалеко, если не на самом пешеходном переходе.

В результате столкновения пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.


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