Сотрудника колонии наказали за отсутствие ценников в магазине для заключенных

16.11.2018 19:00 154

Нарушения закона о защите прав потребителей нашли при проверке одной из калужских колоний, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 16 ноября.

В магазине, в котором заключенные могли купить продукты и товары первой необходимости, не было ценников.

Это нарушение прав осужденных на необходимую и достоверную информацию о товарах и ограничение возможности их правильного выбора, уверена прокуратура.

В результате наказали ответственное должностное лицо.