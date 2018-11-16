Образовательные учреждения заставят повесить вывески для слепых

16.11.2018 15:33 162

22 образовательных учреждения Жуковского района через суд заставят стать доступнее для людей с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 16 ноября. Она не были обеспечены мнемосхемой, вывеской с названием образовательной организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.



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