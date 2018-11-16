Жуковское предприятие не выплатило 2 миллиона работникам при увольнении

16.11.2018 15:19 163

Располагавшееся в Жуковском районе ООО «Глобал Сталь» с 2016 года было должно более 2 миллионов рублей работникам, сообщила в пятницу, 16 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Эти деньги предприятие должно было выплатить 27 сотрудникам при увольнении. В то же время предприятие было признано банкротом. Поэтому деньги фирма не выплачивала.

Зарплату людям удалось получить только после вмешательства прокуратуры, когда было продано имущество предприятия.