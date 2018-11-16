Фестиваль национальных культур пройдет в Обнинске

16.11.2018 14:07 134

В воскресенье, 18 ноября, в Обнинске пройдет II Открытый фестиваль национальных культур «Мы едины», посвященный Дню народного единства.

Он соберет на своей сцене талантливых исполнителей и творческие коллективы национальных диаспор и землячеств, живущих в наукограде, сообщила пресс-служба администрации города.

Праздник будет проходить в ДК ФЭИ. Он начнется в 12 дня, вход будет свободным.