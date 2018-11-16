Мужчину посадили на 7 лет за забитого насмерть собутыльника

16.11.2018 13:41 98

Двое мужчин поссорились во время злоупотребления спиртными напитками в Жиздре, сообщила в пятницу, 16 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

В результате один несколько раз ударил другого ногами и руками. Пострадавший от полученных травм через несколько дней скончался.

Мужчину, забившего собутыльника, приговорили к 7 годам в колонии строго режима.