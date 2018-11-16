Участковому дали три года и три месяца за взятку

16.11.2018 13:04 178

29-летнего бывшего участкового признали виновным в получении взятки от мигранта, сообщила в пятницу, 16 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

У иностранца был поддельный бланк прибытия. За непроведение проверки по этому факту тогда еще сотрудник полиции получил 30 тысяч рублей.

Вину бывший участковый полностью признал. В итоге получил 3 года и 3 месяца условного срока и штраф 300 тысяч рублей.