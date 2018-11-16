Три автомобиля столкнулись в Анненках

16.11.2018 12:39 268

В пятницу, 16 ноября, три автомобиля столкнулись на 5 км трассы «Калуга-Медынь» в Анненках.

«БМВ», «Рено Логан» и «Форд фокус» по цепочке врезались друг в друга у поворота на улицу Вишневского.

По данным главного управления МЧС России по региону, в результате столкновения пострадали несколько человек. Тяжесть их травм не уточняется.