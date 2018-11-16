Права отобрали у любителя выпить, пока он не «завяжет»

16.11.2018 12:27 183

Состоящий на учете у нарколога житель Ферзиковского района лишился прав на управление автомобилем, сообщила в пятницу, 16 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Несмотря на то, что мужчина уже 9 лет на учете, удостоверение у него были действующее. При этом водить при его заболевании противопоказано.

Пока мужчине не вылечится, права ему не вернут.