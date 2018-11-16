Жилой дом сгорел в Бабынинском районе

16.11.2018 09:10 101

В четверг, 15 ноября, частный дом загорелся в селе Акулово Бабынинского района.

О пожаре спасателям сообщили в 21:30. На место ЧП выехали 9 пожарных на трех спецмашинах. Судя по оперативным фото, дом полыхал вовсю и выгорел практически полностью.

В результате возгорания никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.