Огонь с сараев перекинулся на дом в Малоярославце

16.11.2018 08:27 125

Два сарая загорелись в Малоярославце на улице Коммунистической в четверг, 15 ноября, в 20:13. Пламя с хозяйственных построек перекинулось на фронтон жилого дома. Огонь потушили пожарные, на пожар их прибыло 9 человек. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.



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