Управление судебных приставов объявило конкурс научных работ

16.11.2018 08:00 93

Управление ФССП по Калужской области объявило конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности судебных приставов в России и зарубежных странах.

Цель конкурса - раскрыть творческие способности студентов, развить интеллектуальный потенциал молодых учёных, поддержка интереса новых поколений юристов к проблемам исполнительного производства в Российской Федерации.

К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты юридических и экономических факультетов, а также факультетов журналистики.

Победителей конкурса наградят дипломами ФССП, а их работы будут опубликованы в бюллетенях и печатных изданиях вузов России.

Подробности конкурса опубликованы на сайте УФССП.