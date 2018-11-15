213 мошеннических преступлений раскрыто с начала года

15.11.2018 18:10 188

УМВД по Калужской области сообщает, что за 10 месяцев текущего года преступлений, связанных с мошенничеством, стало меньше на 21% по сравнению с прошлым годом. Немалую роль в этом сыграло информирование калужан через СМИ о видах мошенничества и способах защиты от него.

Согласно статистике, из 1213 зарегистрированных в этом году мошенничеств 70% совершено дистанционно, под предлогом: покупки-продажи через Интернет – 417, операции с банковской картой – 36,получение кредита – 42,освобождение родственника от уголовной ответственности – 32, и т.д.

Также лица, действующие под видом работников социальных служб обманули пожилых граждан 25 раз.

Всего за отчетный период раскрыто 213 мошенничеств.