Кировская безработная разобрала сарай и украла раколовку

На днях житель Кирова пожаловался в полицию на пропажу надувной лодки и раколовки.
Имущество пропало из сарая, где похититель разобрал стену. Исследовав следы и улики, полицейские установили личность грабительницы – ею оказалась 32-летняя безработная местная жительница, которая во всем созналась. Похищенное она продала неизвестным лицам, причинив хозяину сарая ущерб в 12 000 рублей, а деньги потратила.
Воровка будет отвечать за кражу перед судом, а пока её проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает МОМВД России «Кировский».
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