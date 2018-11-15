Кировская безработная разобрала сарай и украла раколовку

15.11.2018 14:04 231

На днях житель Кирова пожаловался в полицию на пропажу надувной лодки и раколовки.

Имущество пропало из сарая, где похититель разобрал стену. Исследовав следы и улики, полицейские установили личность грабительницы – ею оказалась 32-летняя безработная местная жительница, которая во всем созналась. Похищенное она продала неизвестным лицам, причинив хозяину сарая ущерб в 12 000 рублей, а деньги потратила.

Воровка будет отвечать за кражу перед судом, а пока её проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает МОМВД России «Кировский».