В Полотняном Заводе требуют очистить воду к 2020 году

15.11.2018 18:54 136

Прокуратура Дзержинского района обратилась в суд с требованием обязать должностных лиц построить в поселке Полотняный Завод очистные сооружения для сточных вод, сообщила 15 ноября пресс-служба ведомства.

Сейчас сброс сточных вод в поселке осуществляется без очистки, так как очистные сооружения, находящиеся на балансе ГП КО «Калугаоблводоканал», не функционируют в связи с полным износом.

Суд требование прокуратуры удовлетворил, обязав поселковую управу ГП «Поселок Полотняный Завод» разработать проектную документацию и осуществить строительство очистных сооружений в срок до 31 декабря 2020 года.