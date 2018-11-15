В Полотняном Заводе требуют очистить воду к 2020 году

Прокуратура Дзержинского района обратилась в суд с требованием обязать должностных лиц построить в поселке Полотняный Завод очистные сооружения для сточных вод, сообщила 15 ноября пресс-служба ведомства.
Сейчас сброс сточных вод в поселке осуществляется без очистки, так как очистные сооружения, находящиеся на балансе ГП КО «Калугаоблводоканал», не функционируют в связи с полным износом.
Суд требование прокуратуры удовлетворил, обязав поселковую управу ГП «Поселок Полотняный Завод» разработать проектную документацию и осуществить строительство очистных сооружений в срок до 31 декабря 2020 года.
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