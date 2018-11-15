342 работникам вернули 10 миллионов долга

15.11.2018 13:41 268

Предприятие Боровского района задолжало 342 работникам за сентябрь и октябрь 2018 года более 10 миллионов рублей, сообщила 15 ноября пресс-служба прокуратуры Калужской области. Прокуратура вмешалась и возбудила административные дела против юридического лица и его генерального директора. Вскоре задолженность погасили в полном объеме.



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