Предпринимателю запретили хоронить в Сухиничах

16.11.2018 07:00 182

Прокуратура через суд аннулировала договор на предоставление услуг по погребению невостребованных трупов, заключенного между администрацией МР «Сухиничский район» и индивидуальным предпринимателем.

Согласно действующему законодательству, погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления, предприниматели же таких прав не имеют.

Суд согласился с прокуратурой о недопустимости наличия у индивидуального предпринимателя статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела, создаваемой органами местного самоуправлении и признал договор ничтожным, сообщила пресс-служба прокуратуры области.