17-летнему наркодилеру грозит 10 лет тюрьмы

15.11.2018 12:24 603

17-летний житель Кондрово признан судом виновным в 27 эпизодах сбыта наркотиков, сообщает 15 ноября пресс-служба областной прокуратуры.

Подросток вступил в преступную группу, распространяющую наркотические вещества, через социальные сети и выступал в роли «закладчика».

В июле 2018 года несовершеннолетний снял квартиру в Людиново, где фасовал товар и размещал его в разных концах города, сообщая покупателям о месте закладки. При задержании у него изъяли 76 пакетиков с наркотиками, также вещества обнаружились при обыске квартиры.

Полицейские обнаружили 25 закладок, сделанные подростком на улицах города. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.