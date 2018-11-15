Предприятие, загадившее землю отходами, заплатило штраф в 400 тысяч

15.11.2018 12:13 394

Прокуратура Козельского района выявила загрязнителя окружающей среды, сообщила 15 ноября пресс-служба областного ведомства.

Сельскохозяйственное предприятие заносило жидкие отходы животноводства на земельные участки площадью более 900 га. Отбор почвенных проб на участке показал, что содержание в ней химико-токсилогических и санитарно-бактериологических (паразитологических) веществ превышает предельно допустимую концентрацию азота нитратов.

Кроме того, отходы складировались в виде буртов высотой до 2,5 м., площадью превышающей 9 тыс. кв. м.

За загрязнение земли предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей, а главного зоотехника наказали дисциплинарно.