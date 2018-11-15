В Калужской области на дорогах будет скользко

15.11.2018 12:01 495

ГУ МЧС России по Калужской области предупреждает калужан и жителей области о сохранении гололедицы на дорогах в первой половине дня 15 ноября. Спасатели напоминают жителям об опасности и просят пешеходов и автомобилистов быть осторожнее на дорогах.



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