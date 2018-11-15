Опекуны вернули деньги сиротам по требованию прокуратуры

15.11.2018 11:27 389

Прокуратура Ферзиковского района выявила факт нецелевого использования средств детей-сирот их опекунами, сообщила 15 ноября пресс-служба ведомства.

Пять опекунов потратили средства, выделяемые государством на содержание, питание и бытовые нужды сирот на ремонт своего жилья.

Районные органы опеки и попечительства не контролировали расходы средств своих подопечных, за что должностным лицам было сделано замечание.

Опекуны были вынуждены вернуть деньги на лицевые счета детей-сирот.