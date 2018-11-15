Прокуратура отреагировала на сообщение в СМИ о неготовности теплосети к холодам

15.11.2018 20:00 100

Прокуратура Медынского района проверила информацию, размещенную в СМИ, о неготовности теплосети в деревне Радюкино к отопительному сезону, сообщает 15 ноября пресс-служба прокуратуры области.

Информация подтвердилась: на множестве участков теплосети не было теплоизоляционного материала, а трубы хранились под открытым небом и ржавели.

Собственником тепловой сети является сельское поселение «Деревня Михальчуково», глава администрации которого не озаботилась своевременным ремонтом.

После вмешательства прокуратуры теплосеть оборудовали теплоизоляционным материалом, обеспечили правильное хранение труб и вывезли строительный мусор, а глава поселения, возможно, будет привлечена к административной ответственности.