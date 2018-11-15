В Боровском районе иномарка столкнулась с «Ладой»

15.11.2018 10:06 99

Сегодня, 15 ноября, около 8 часов утра в Боровском районе произошло ДТП.

У деревни Тимашово столкнулись два автомобиля: «Форд» и «Лада Ларгус». В результате аварии пострадал один человек, тяжесть полученных им травм уточняет прибывшая на место бригада медиков, а патруль ГИБДД выявляет причины столкновения, сообщает пресс-служба регионального МЧС.