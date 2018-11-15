Обнинского хама оштрафовали за оскорбление фельдшера скорой помощи

15.11.2018 09:38 203

Фельдшер скорой помощи обратилась в прокуратуру Обнинска с жалобой на оскорбление со стороны пациента.

В сентябре 2018 года медицинская бригада ночью приехала на вызов. Открывший дверь мужчина стал оскорблять медика в непристойной форме, унижая ее честь и достоинство.

По результатам проверки прокуратурой города в отношении хама возбуждено административное дело об оскорблении чести и достоинства, суд приговорил его к штрафу, сообщает пресс-служба прокуратуры области.