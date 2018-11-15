Пьяная угонщица разбила машину о столб

15.11.2018 08:53 971

13 ноября, около 3 часов ночи, в микрорайоне «Терепец» произошло ДТП: легковушка врезалась в столб.

Как только подъехал вызванный очевидцами экипаж ДПС, из автомобиля выскочила женщина и попыталась убежать, но ее тут же задержали. Как оказалась, 34-летняя водитель не имела водительских прав, зато имелись все признаки алкогольного опьянения.

Машину женщина самовольно взяла у собутыльника и, поехав кататься, не справилась с управлением.

В отношении пьяной угонщицы возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством, на суде ей светит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба областного УМВД.