Долги по зарплате возместят за счет ареста имущества директоров-неплательщиков

14.11.2018 21:00 148

Калужское управление Следственного комитета России проводит активную работу по возмещению ущерба, причиненного гражданам.

Так, бывший генеральный директор, задолжавший своим сотрудникам более 980 тысяч рублей, возместил деньги работникам в полном объеме. Ведется расследование в отношении депутата ЗакСобрания области, директора предприятия в Дзержинском районе, не выплатившего работникам 50 миллионов рублей. 36 миллионов людям возместили сразу, а на его имущество, в разы превышающее размер задолженности, наложен арест. Также арестовано имущество обвиняемых по делу о мошенничестве сотрудников корейского предприятия на 50 миллионов рублей.

Общая сумма причиненного ущерба по уголовным делам с начала года составила 175 миллионов рублей, сообщила пресс-служба областного СК.