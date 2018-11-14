В Балабаново сгорел жилой дом

14.11.2018 16:46 137

Сегодня, 14 ноября, пожарно-спасательные службы МЧС России по Калужской области выезжали на тушение пожара в Боровском районе.

Загорелся жилой дом в подсобном хозяйстве по улице Шоссейной в Балабаново. К ликвидации пожара привлекались 13 человек и 3 единицы пожарной техники. В огне никто не пострадал.

Для выяснения причин возгорания на место направлен инспектор.