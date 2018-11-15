Прокуратура проконтролировала отопительный сезон в Мосальском районе

15.11.2018 07:58 155

Прокуратура Мосальского района проверила подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону, сообщила 14 ноября пресс-служба ведомства.

На территории Мосальского района действует только одна организация, обеспечивающая бесперебойное обеспечение электроэнергией и теплом потребителей. Монополист не обеспечил должную проверку тепловых сетей и не провел испытания котлов перед запуском, вследствие чего отопительный сезон в районе был под угрозой срыва.

Прокуроры указали директору организации на нарушения и выписали штраф, после чего все недочеты были исправлены и надежное теплоснабжение жителей Мосальского района было обеспечено на весь отопительный период.