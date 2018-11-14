Мастер-рецидивист обманул калужанку на 12 000 рублей

14.11.2018 18:46 88

На днях калужанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Женщина нашла объявление об установке окон и дверей на очень привлекательных условиях. Позвонив по указанному в объявлении номеру, она договорилась об условиях сделки, в которые входила непременная предоплата. Внеся 12 000 посредством он-лайн приложения, женщина стала ждать мастера, однако он так и не явился и перестал отвечать на звонки.

Вскоре полицейские установили личность мошенника: им оказался предприниматель, ранее судимый за аналогичное преступление. Теперь ему светит реальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД области.