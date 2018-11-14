20 ноября приставы проведут день правовой помощи детям

14.11.2018 14:57 135

Во вторник, 20 ноября, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области состоится Всероссийский день правовой помощи детям.

Прием граждан по этим вопросам будет организован в аппарате Управления по адресу: г. Калуга, ул. Ф.Энгельса 25. С 9 до 17 часов калужане смогут попасть к приставам без предварительной записи и получить консультацию по соблюдению законных интересов детей.

В этот же день сотрудники УФССП России по Калужской области будут бесплатно консультировать всех желающих в библиотеке на ул. Луначарского, 6 и по телефону горячей линии 8 (4842) 54-08-87.