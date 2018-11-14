Бизнес-леди выложила 50 000 рублей за несуществующие биткоины

14.11.2018 14:44 208

29-летняя жительница Камчатки, временно проживающая в Обнинске, приобретала и продавала криптовалюту через интернет и стала жертвой мошенника, сообщает 14 ноября портал Obninsk.name

Однажды она решила воспользоваться не тем сайтом, через который обычно проводила операции, а другим. Указав данные своего электронного кошелька, куда впоследствии должны были упасть биткоины, женщина перевела на неизвестный телефонный номер 50 000 рублей.



Но, как сообщает обнинский портал, зачисление криптовалюты так и не произошло, и бизнес-леди поспешила в полицию.

Полицейские наукограда заявление у нее приняли и приступили к расследованию мошенничества.