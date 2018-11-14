Водитель иномарки не справился с управлением и пострадал в аварии

14.11.2018 14:33 203

В ночь на 13 ноября на перекрестке улиц Баррикад и Воронина в Калуге произошло ДТП.

У дома №4 по улице Воронина автомобиль «Шевроле» налетел на препятствие. Водитель не учел метеорологические условия и не справился с управлением.

В результате аварии мужчина получил различные травмы, сообщает УМВД России по Калуге.