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Администрация Перемышльского района позволила устроить свалку на дороге

15.11.2018 07:00 0 402
Администрация Перемышльского района позволила устроить свалку на дороге

Прокуратура Перемышльского района в среду, 14 ноября, рассказала о результатах проверки исполнения требований природоохраного законодательства.

В 2017 году администрация района договорилась с местным предпринимателем о ремонте дороги. После выполнения работ подрядчик должен был вывезти строительный мусор, привести прилегающую территорию в порядок и позаботиться о земле и деревьях.

Администрация приняла работу, а мусор не вывезен до сих пор, что привело к образованию стихийной свалки.

В связи с этим прокуратура потребовала от главы администрации устранить нарушения и взять дело на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.


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