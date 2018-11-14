Один человек погиб в аварии за минувшие сутки

14.11.2018 13:28 31

Вчера, 13ноября на территории Калужской области в 4 дорожно-транспортных происшествиях три человека получили травмы и 1 человек погиб.

Сотрудники Госавтоинспекции оформлено выявили 10440 нарушений Правил дорожного движения.

Так 13 водителей сели за руль в нетрезвом виде, 18 родителей перевозили детей без специальных удерживающих устройств, а 57 пешеходов перешли дорогу в неположенном месте.

По факту каждого нарушения составлен административный протокол, сообщил отдел пропаганды ГИБДД области.