Житель Жилетово заплатил 61 000 налогов и сохранил автомобиль

14.11.2018 13:16 56

Житель деревни Жилетово спал спокойно не платя налоги, но в дело вмешались судебные приставы.

Как показывает практика, самый верный способ заставить должника расплатиться это запрет на регистрационные действия с автомобилем или его арест. В данном случае хватило первой меры и неплательщик полностью погасил 61-тысячную задолженность перед государством по налогам и госпошлине.

Кроме того безответственное отношение гражданина к своим долгам повлекло дополнительные расходы, и кроме суммы основного долга он вынужден был заплатить 4200 рублей исполнительного сбора, сообщает пресс-служба регионального УФССП.