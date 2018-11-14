Жители наукограда снова попались в лапы интернет-мошенников

14.11.2018 13:07 59

Полиция Обнинска возбудила несколько уголовных дел по факту интернет-мошенничества.

Так двое жителей наукограда лишились около43 000 рублей при покупке зимней резины и стройматериалов по объявлениям в интернете. Оплатив покупку авансом, своего товара они так и не увидели, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.