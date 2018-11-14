Любящий племянник перевел мошенникам 8000 рублей на помощь дяде

14.11.2018 12:50 97

Житель Обнинска обратился в полицию с жалобой на мошенничество.

Ему на мобильный позвонил неизвестный, сообщив, что его дядя стал виновником ДТП и предложил урегулировать ситуацию за 8 000 рублей.

Любящий племянник перевел деньги на указанный счет, но через некоторое время осознал, что был обманут.

Полицейские Обнинска завели уголовное дело и начали расследование, сообщает пресс-служба областного УМВД.