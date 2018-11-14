В аварии легковушки и внедорожника пострадал человек

14.11.2018 11:29 185

Сегодня, 14 ноября, около 9 часов утра в Малоярославце столкнулись две машины.

Авария произошла на улице Ленина: «Шевроле Авео» и «УАЗ Патриот» не поделили дорогу. В результате ДТП пострадал человек. Прибывшие на место медики и сотрудники ГИБДД устанавливают тяжесть полученных им травм и причины происшествия, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.