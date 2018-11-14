Сотрудники Росгвардии поймали в гаражах двух наркоманов

14.11.2018 11:19 174

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии на днях обнаружил двух наркоманов в ходе осмотра гаражного кооператива в Калуге.

Мужчины, имевшие все признаки наркотического опьянения, имели при себе четыре свертка с подозрительным порошком, оказавшимся синтетическим наркотиком весом около 0,72 грамма.

Полиция возбудила в отношении наркоманов уголовное дело, сообщает пресс-служба калужского областного Управления Росгвардии.