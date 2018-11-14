Сотрудники Росгвардии поймали в гаражах двух наркоманов

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии на днях обнаружил двух наркоманов в ходе осмотра гаражного кооператива в Калуге.
Мужчины, имевшие все признаки наркотического опьянения, имели при себе четыре свертка с подозрительным порошком, оказавшимся синтетическим наркотиком весом около 0,72 грамма.
Полиция возбудила в отношении наркоманов уголовное дело, сообщает пресс-служба калужского областного Управления Росгвардии.
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