Росгвардия нашла и обезвредила дебошира

14.11.2018 11:08 201

Сотрудники вневедомственной охраны по городу Калуге на днях получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемой АЗС.

Администратор заправки сообщила, что некоторое время назад на территорию АЗС заехал автомобиль, за рулем которого находился явно нетрезвый водитель: мужчина вел себя агрессивно, приставал к гражданам и не реагировал на замечания.

Росгвардейцы недалеко от заправки нашли разыскиваемый автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина, лишенный, как оказалось, водительских прав. Для дальнейшего разбирательства водитель был передан сотрудникам ГИБДД, сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.