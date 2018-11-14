Полицейские рассказали детям о наркотиках

14.11.2018 20:04 135

Сотрудники полиции Калужской области на днях провели обучающие занятия с подростками с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних.

В ходе лекции полицейские рассказали ребятам о пагубном влиянии наркотиков на психику человека и его здоровье в целом, а также о правовых последствиях участия в незаконном обороте запрещенных веществ. В целях пропаганды здорового образа жизни учащимся показали специальные фильмы и видеоролики.

По итогам лекции более 350 слушателей заверили стражей порядков, что никогда не прикоснутся к наркотикам, сообщает пресс-служба областного УМВД.