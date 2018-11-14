Похитителей велосипедов взяли с наркотиками

14.11.2018 08:48 312

На днях полиция задержала двоих калужан, которых подозревают в краже и хранении наркотиков, сообщила в среду, 14 ноября, пресс-служба областного УМВД.

В один день они свободно вынесли из открытых подъездов два спортивных велосипеда, перерезав крепление болторезом. Вывезя похищенное за город общественным транспортом, воры сбыли железных коней неизвестным лицам. Всего по этой схеме им удалось реализовать четыре велосипеда, причинив хозяевам ущерб в 44 000 рублей.

Однако на третьи сутки преступников задержала полиция. Это произошло благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленным в подъездах. При задержании у одного из похитителей нашли солидные дозы марихуаны и героина.