Грабителю светит четыре года за бутылку коньяка с газировкой

14.11.2018 08:32 338

Житель Обнинска, желая выпить, ограбил магазин, сообщает 14 ноября пресс-служба регионального УМВД.

Взяв с полки коньяк и газировку, молодой человек покинул супермаркет не заплатив. Ущерб оценили в 1000 рублей. Сотрудник магазина попытался задержать грабителя, но тот оказался проворнее, и его поисками занялась полиция.

В тот же день похитителя напитков задержали и доставили в дежурную часть, где он немедленно признался во всем.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», любителю спиртного грозит до 4 лет тюрьмы.