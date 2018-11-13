Десять калужских деревень побудут без электричества в среду

13.11.2018 22:44 139

В среду, 14 ноября, 10 калужских деревень отключат от энергоснабжения для работ на электрооборудовании. Отрубать населенные пункты будут не одновременно, сообщила пресс-служба Калугаэнерго.

С 8:00 до 12:00 - будет частично обесточена деревня Груздово.

С 8:00 до 17:00 - энергии не будет в деревнях Косарево и Заречье.

С 8:00 до 11:00 —света не будет в деревне Рябинки.

С 11:00 до 17:00 частично обесточат станцию Тихонова Пустынь, садоводческое товарищество «Изумрудный» в деревне Еловка и деревню Канищево.

С 12:00 до 14:00 —отключат свет в Малой Каменке.

С 14:00 до 17.00 — без энергии будут Ермоловская улица в деревне Ермолово и частично Мужачи.