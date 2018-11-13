Свалка выросла вместо сельскохозяйственных культур в Дзержинском районе

13.11.2018 21:00 262

Землевладелец не защищал свои угодья в Дзержинском районе от сорняков и людей с мусором, сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба регионального россельхознадзора.

В результате на его 29,3 га выросли сорные растения вместо сельскохозяйственных культуру, а 1000 кв метров и вовсе закидали мусором и отходами производства.

Нерадивого хозяина оштрафовали на 20 тысяч рублей.