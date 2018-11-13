Обнинскую улицу осветят до конца недели

13.11.2018 19:00 103

Освещение на улице Борисоглебская рассчитывают включить до конца недели, сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба администрации наукограда.

Дорога не введена в эксплуатацию, но свет на ней включат до официального открытия проезда. В течение двух-трех дней рассчитывают заменить вводные автоматы на трансформаторной подстанции.

В ближайшие дни заключат договор с калужской сбытовой компанией. После подписания этих бумаг можно будет включать фонари.