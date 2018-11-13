Дача сгорела в пригороде Калуги

13.11.2018 17:37 606

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Во вторник, 13 ноября, около полудня вспыхнул дачный дом в пригороде Калуги.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!