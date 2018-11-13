Четыре человека получили травмы в авариях за день

13.11.2018 13:58 71

В понедельник, 12 ноября, в Калужской области произошло 3 серьезных ДТП. В этих авариях получили травмы 4 человека, в том числе 2 детей. Один взрослый — водитель — погиб.

Инспекторы оформили также 57 ДТП только с материальным ущербом, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

За день инспекторы оштрафовали более 6,4 тысяч нарушителей. Из них 6 были нетрезвы, 40 ездили с нечитаемыми номерами, 14 неправильно возили детей, 53 пешехода переходили дорогу не так и не там где надо.