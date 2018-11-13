Частный дом сгорел в Кирове

13.11.2018 11:13 226

В понедельник, 13 ноября, жилой дом загорелся в Кирове Калужской области на улице Льва Толстого.

О пожаре сообщили в 08:08, заявила пресс-служба главного регионального управления МЧС. На место выехали 10 спасателей на трех спецмашинах. В результате возгорание потушили.

Никто не пострадал.